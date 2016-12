Continuar a ler

Esta temporada, Erivelto realizou apenas 11 encontros incompletos, distribuídos por Liga NOS (8), Taça de Portugal (2) e Taça da Liga (1), e não apontou qualquer golo.



O Boavista anunciou esta terça-feira ter chegado a acordo com o avançado brasileiro Erivelto, para a rescisão do contrato existente. Erivelto foi o melhor marcador da 2.ª Liga, em 2014/15, ao serviço do Sp. Covilhã, com 23 golos, ingressando no clube do Bessa, depois de uma temporada menos conseguida, em termos de golos, no Al-Mesaimeer, do Qatar."Por decisão conjunta entre a equipa técnica e Administração da SAD, foi rescindido amigavelmente e por mútuo acordo o contrato de trabalho com o jogador Erivelto, cujo comportamento profissional sempre foi exemplar, e a quem esta SAD deseja os maiores sucessos desportivos e pessoais futuros", anunciou a SAD axadrezada na sua página oficial no Facebook.

Autor: João Lopes