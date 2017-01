Continuar a ler

Erivelto voltou no início desta temporada ao futebol português, para representar o Boavista, do principal escalão nacional, mas na passagem pelos axadrexados não marcou qualquer golo nos 11 jogos em que foi utilizado e rescindiu contrato em dezembro.



"O clube dá as boas-vindas a Erivelto, desejando-lhe todo o sucesso, quer a nível profissional, quer a nível pessoal, neste seu regresso à nossa cidade e ao nosso clube", sublinha o emblema serrano, na nota divulgada.



O avançado é o primeiro reforço de inverno dos leões da serra, que viram sair Davidson para o Chaves.









Erivelto está de regresso ao Sp. Covilhã, anunciou o clube da 2.ª liga através da sua página na Internet.O ponta-de-lança brasileiro, de 28 anos, ainda não se encontra na Covilhã, de onde saiu no final da temporada 2014/15, rumo ao Al-Mesaimeer, do Qatar, depois de, nessa época, se ter destacado como o melhor marcador da 2.ª Liga, com 23 golos.

Autor: Lusa