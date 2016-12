A equipa técnica da Seleção Nacional, dirigida por Fernando Santos, analisou ao pormenor em 2016 nada menos que 126 jogos de futebol, em 17 países e referentes a 19 competições. Fazendo as contas, é praticamente um jogo a cada três dias.Fernando Santos e a sua equipa, composta por Ilídio Vale, João Carlos Costa, Jorge Rosário, Fernando Justino e Ricardo Santos, fizeram todas estas observações no ano que agora termina, num total de 189 horas a assistir directamente a jogos, nos estádios ou pela televisão, mas sempre com a elaboração de relatórios pormenorizados. Além destes encontros, foram observados muitos outros igualmente pela televisão, mas não tiveram relatório.Dos 126 jogos observados, 74 foram feitos nos estádios e, desses, 55 tiveram lugar em Portugal. Fora de Portugal, foram 9 dos 16 países a ter deslocações para assistir a partidas. Foram vistos 99 clubes de 19 competições.