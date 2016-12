Continuar a ler

Entretanto, o plantel continua a preparar, em Braga, o jogo da 2ª jornada do Grupo B da Taça CTT, contra o Moreirense, agendado para amanhã às 17h15. O internacional sub-21, que chegou a jogar uma vez na equipa principal do Barcelona, já traçou objetivos para esta época: "Sobretudo quero crescer, aprender e mostrar o meu valor. É um desafio que encaro com bastante otimismo. Quero ajudar a equipa a alcançar todos os seus objetivos."Entretanto, o plantel continua a preparar, em Braga, o jogo da 2ª jornada do Grupo B da Taça CTT, contra o Moreirense, agendado para amanhã às 17h15.

Edgar Ié já fala como belenense. O defesa, que assinou por três anos e meio, depois de se desvincular do Villarreal, de Espanha, já se treina com o plantel dos azuis e ontem explicou a sua opção."É um grande clube e um histórico do futebol português. Tenho muito para evoluir e sinto que aqui é o melhor sítio para aprender. Além disso, estou em minha casa e por isso não podia estar mais feliz", disse na página oficial da SAD do Belenenses no Facebook.

Autor: Miguel Amaro