O FC Porto segue invencível no topo do campeonato nacional de juniores, zona norte, depois de vencer em casa o Rio Ave por 3-0. Os golos azuis e brancos foram marcados por António Xavier (52'), Micahel Moris (70') e novamente António Xavier (90'+3).Com esta vitória, a equipa de António Folha soma 50 pontos. Nos lugares de playoff para apurar o campeão, o Sp. Braga é segundo, com menos 15 pontos; o V. Guimarães tem 33 pontos; e o Rio Ave é quarto, com 25 pontos.

Autor: João G. Oliveira