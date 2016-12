O Boavista anunciou, esta terça-feira, a contratação de David Mbala, que assinou por temporada e meia (até junho de 2018). O extremo, de 23 anos, atuava no Penafiel desde 2010/11 e torna-se no segundo reforço em dois dias para os axadrezados - que ontem revelaram a chegada de Rochinha "Estou muito feliz por chegar a um grande do futebol português. Este é um grande salto na minha carreira", afirmou o avançado congolês ao site das panteras.Rochinha e Mbala já participam, hoje, no treino da tarde em Lordelo.