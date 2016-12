Continuar a ler

"Não temos nada a perder e é bom lembrar que no futebol nada é impossível", lembrou o treinador da equipa do Mar. "O Benfica é o grande favorito, mas o Leixões tem as suas armas e vai à Luz honrar o emblema que defende e discutir a eliminatória".O Leixões já conquistou uma primeira Taça de Portugal, em 1961, e a Kenedy continua a alimentar o sonho de regressar ao Jamor."O Leixões tem história na Taça, vai estar na Luz fortemente apoiado pelos seus adeptos, como sempre, e os meus jogadores vão estar naturalmente motivados por poderem jogar num dos maiores estádios do país. Temos de desfrutar daquele momento e jogar para ganhar, como sempre."Antes desse jogo dos quartos-de-final da Taça de Portugal frente ao Benfica, o Leixões tem outro, a contar para a 2.ª liga, frente ao Penafiel e é nessa partida que a equipa orientada por Daniel Kenedy está para já focada."O jogo com o Benfica é só em janeiro, por isso ainda é cedo para pensar nele. O nosso foco está totalmente virado para o campeonato e para o jogo de amanhã com o Penafiel", sublinhou Kenedy.