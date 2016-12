Continuar a ler

Mas, a primeira oportunidade do jogo até pertenceu ao Cosa da Piedade com André Carvalhas, na sequência de livre, a atirar por cima, aos 14'.



Tiago Valente deu o mesmo rumo à bola, após cruzamento de João Pedro, aos 30', e Pedró teve um golo certo ao seu alcance mas deixou que Pedro Alves salvasse com os pés (32').



À entrada para o segundo tempo o Desportivo das Aves colocou-se em vantagem que ainda que muito procurada só foi possível graças a um autogolo de Ricardo Barros, que deu o último toque à bola depois de Nélson Pedroso tentar o remate (49').



Com o marcador inaugurado, o jogo ganhou intensidade e foi mais repartido, sempre com a equipa da casa a procurar o golo do conforto e a visitante a tentar suster os ataques dos avenses.



O Cova da Piedade também não desistiu do empate, mas quase nunca conseguiu fazer um contra-ataque eficaz e só nas bolas paradas gerou real perigo como foi o caso num livre de André Carvalhas aos 65' que Quim defendeu.



Jogo no Estádio do Clube Desportivo das Aves, em Vila das Aves, concelho de Santo Tirso.



Desp. Aves - Cova da Piedade, 1-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcador:



1-0, Ricardo Barros, 49' (p.b.)



Equipas:



Desp. Aves: Quim, Hackman, Tiago Valente, João Pedro, Nélson Pedroso, Ericson, Tarcísio, Pedró (Caetano, 55), Guedes (Barry, 83), Zé Tiago e Femi Balogun (Renato Reis, 75)



Suplentes: Marco Pinto, Romaric, Renato Reis, Barry, Caetano, Bruno Alves, João Amorim



Treinador: Ivo Vieira



Cova da Piedade: Pedro Alves, Chico Gomes (Robson, 62), Miguel Ângelo, Bruno Bernardo, Evaldo, Siaka Bamba, Soares, Carvalhas, Dieguinho (Rui Varela, 83), Filipe Godinho e Ricardo Barros (Irobiso, 73)



Suplentes: Guilherme, Danielson, Rui Varela, Ning, Robson, Marco Bicho e Irobiso



Treinador: Sérgio Boris.



Árbitro: Fábio Veríssimo (AF Leiria).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Tiago Valente (61), Filipe Godinho (62) e Dieguinho (71).



Um golo na própria baliza de Ricardo Barros bastou ao Desp. Aves para vencer em casa o Cova da Piedade, por 1-0, na 20.ª jornada da 2.ª liga e continuar na perseguição ao líder Portimonense. Com este resultado, a equipa de Ivo Vieira mantém-se no segundo posto agora com 45 pontos. Já o conjunto orientado por Sérgio Boris fica em quarto com 32.Na primeira parte, a equipa de Vila das Aves procurou o golo com maior afinco, mas sem clareza no último terço do terreno, prova disso foram as oportunidades perdidas por Femi que, isolado aos 29' e 43', primeiro não acertou com a baliza e depois permitiu que o guarda-redes visitante se antecipasse.

Autor: Lusa