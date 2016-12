Continuar a ler

"Face ao tom das declarações sobre a arbitragem, tomei a iniciativa de escrever ao presidente da Liga, Pedro Proença, manifestando a nossa profunda preocupação. Exigimos que a defesa do futebol profissional passe pela salvaguarda de todos os agentes desportivos. Todos, sublinho", insiste Fontelas Gomes, antes de mostrar total disponibilidade para colaborar com outros organismos federativos.



O conselho de arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) não vai permitir "que se continue a justificar falhas de de objetivos desportivos com decisões dos árbitros". Esta é a principal garantia deixada por José Fontelas Gomes, presidente daquele órgão federativo, num extenso artigo de opinião no jornal 'Público', no qual faz um balanço dos primeiros seis meses do seu mandato e aponta os desafios do organismo para 2017.Diz Fontelas Gomes que, em 2017, o CA da FPF não irá "permitir que a dignidade e a honra dos árbitros seja colocada em causa". "Em 2017, quem passar essa linha terá de ser responsabilizado. Não duvidem: da nossa parte tudo faremos para que assim seja, na defesa dos árbitros, da arbitragem e do futebol português", acrescenta o líder do CA, apontando mesmo exemplos do que já foi feito e dos passos que se seguem.

