O plantel do Tondela regressa terça-feira ao trabalho e Petit tem apenas um caso clínico no grupo. Claude Gonçalves está a contas com uma entorse no pé esquerdo e vai trabalhar sob vigilância médica.Como o próximo jogo é apenas dia 8 de janeiro, o médio vai ser reintegrado com calma, devendo, assim, estar recuperado para defrontar o Arouca.

Autor: José Luís Araújo