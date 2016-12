Sèrge Kevyn, avançado da U. Leiria, do Campeonato de Portugal Prio, é um dos 23 futebolistas do Gabão convocados pelo antigo treinador espanhol do Benfica, Jose Antonio Camacho, para a fase final da Taça das Nações Africanas 2017.

Na seleção gabonesa, treinada até ao fim de novembro por Jorge Costa e depois, interinamente, por José Garrido, o principal destaque é o avançado do Borussia Dortmund, Pierre Emerick Aubameyang.O Gabão, anfitrião da competição, que vai ser disputada entre 14 de janeiro e 5 de fevereiro, integra o Grupo A, juntamente com Guiné-Bissau, Camarões e Burkina Faso.

Autor: Lusa