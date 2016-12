Augusto Inácio já fez saber aos responsáveis do Moreirense que pretende contar com mais um ponta-de-lança a partir de janeiro. Neste momento, o treinador tem no plantel Boateng, Roberto e Ramírez, um trio que tem, no total, seis golos marcados nesta primeira metade da época. E cinco deles são da autoria de Boateng.Assim, é prioritário encontrar outra solução para o ataque, pelo menos para dar ‘luta’ ao jovem dianteiro ganês, já que Roberto e Ramírez estão, por agora, muito longe de corresponder às expectativas.

Autor: Bruno Freitas