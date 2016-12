O Benfica venceu no terreno do Sacavenense por 2-1, num encontro da 19.ª jornada da Zona Sul do campeonato de juniores.Os anfitriões adiantaram-se no marcador no início da segunda parte mas as águias deram a volta, reforçando assim o segundo lugar, aproveitando a derrota do Belenenses com o Sporting. Os leões, refira-se, lideram com mais 11 pontos que o rival, quando restam apenas três rondas para o fim.