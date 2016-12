O Benfica manifestou o seu contentamento pela escolha de Fernando Santos como melhor selecionador do Mundo para a IFFHS . Em comunicado no seu site, as águias falam em "justa distinção" do timoneiro da Seleção Nacional."Está a terminar um ano marcante para o desporto português, muito em particular para o futebol. Destaque muito especial para a justa distinção de Fernando Santos, pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS), como melhor seleccionador do mundo em 2016. O Sport Lisboa e Benfica congratula-se por todos os méritos e elogios dirigidos ao treinador. Soube trabalhar um grupo de futebolistas de qualidade e guiá-los com mestria a um título inédito, mas justo, e para o qual também terá contribuído o bom trabalho realizado nos clubes portugueses", pode ler-se.