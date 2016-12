Continuar a ler

Com esta vitória, as águias sobem provisoriamente ao primeiro posto, com 10 pontos, mas terão de esperar por um deslize do Sporting, dia 23, diante do Belenenses, para se manterem nesse posto. Relativamente aos marcadores, Famana Quizera bisou (10' e 53'), ao passo que Pedro José (45') e Rafael Brito (69') completaram o score para as águias, ao passo que Bernardo Santos (39' e 50' pen.) fez os dois golos dos homens de Sacavém.

O Benfica venceu o Sacavenense por 4-2, em jogo antecipado da 4.ª jornada da Série Sul da segunda fase do campeonato nacional de iniciados, realizado este sábado no Seixal.A vitória das águias é plenamente justificável pelo domínio exercido ao longo de quase todo o encontro e pelas várias oportunidades criadas. Contudo, há que realçar a atitude da equipa de Sacavém que chegou por duas vezes à igualdade e a partir dos 50 minutos ficou com mais um jogador em campo, devido à expulsão de Tomás Araújo pela falta que cometeu na grande penalidade que deu origem ao segundo golo do Sacavenense. Depois, o Benfica imprimiu um pouco mais de velocidade ao jogo, e mesmo em inferioridade numérica, acabou por sair vitorioso.

Autores: José Pina