23h09 - Vasco Santos apita pela última vez no Estádio do Restelo. Final da partida.



90'+5 - Gooooollllloooo!!!! No último lance do encontro, Karamanos aproveita o balanciamento ofensivo do Belenenses e restabelece a igualdade com que termina a partida.





Continuar a ler

90'+4 - Remate de meia-distância de Luís Silva, sobre a barra da baliza à guarda de Vaná.90'+3 -cabeceia para defesa atenta do guardião do Belenenses.90' - Vasco Santos dá maispara que sejam jogados.90' - O Feirense recusa-se a dar o jogo como perdido.remata de zona central e chega a assustar Ventura. A bola sai ao lado.88' -falha o cabeceamento, em excelente posição, após bom cruzamento do ugandês Kakuba. Esteve à vista o golo da igualdade.87' -Miguel Rosa, de pé direito, na transformação de um livre direto, concretiza a reviravolta. Um frango, um enorme frango do guarda-redes Vaná.84' - Autor do golo do Belenenses vai para o banho mais cedo. Segundo amarelo e consequente vermelho para, por entrada imprudente sobre o guarda-redes Vaná. Na ânsia de chegar à bola, o dianteiro esqueceu-se que já estava amarelado.83' - Última alteração na equipa de Nuno Manta.substitui o autor do golo, Fabinho.81' -'amarelado' por pontapear Luís Machado.77’ – Belenenses queima a segunda substituição. André Sousa cede o seu lugar a73’ – Grande oportunidade desperdiçada por. Vaná chocou com Cris e o central só não fez o segundo dos azuis, porque falhou o alvo.68’ – Nova mexida no conjunto de Santa Maria da Feira. Ícaro, com queixas físicas, cede o seu lugar a67’ – Primeira alteração na equipa do Feirense. Avançado por avançado – Platiny por66’ – Cartão amarelo para, por uma entrada mais impetuosa sobre um adversário.

64' - Goooooolllllooooo!!! Tiago Caeiro foi de facto a aposta essencial. Excelente jogada pelo lado esquerdo, com Florent a cruzar para a pequena área e o dianteiro a empurrar para o golo. O Belenenses volta a acreditar



63' - Remate acrobático de Miguel Rosa sobre a barra, após uma defesa por instinto de Vaná, perante disparo fortíssimo de João Palhinha. O Belenenses vai apertando o cerco. Entrada de Tiago Caeiro está a fazer toda a diferença.



61' - Domingos Duarte fica a centrímetros do golo, após livre lateral convertido por André Sousa. Na pequena área, se o central toca na bola era golo pela certa. Não o conseguiu. Chegou ligeiramente atrasado.



60' - Entrada duríssima de Vítor Bruno vale-lhe um cartão amarelo.



59' - Remate inesperado do 'meio da rua' de Miguel Rosa, a surpreender a defensiva contrária, mas a falar o alvo por muito.



57' - Lance de insistência de João Diogo, a ganhar a linha de fundo e a tentar o cruzamento, que Cris impede, cedendo pontapé de canto favorável ao Belenenses.



51' - Quim Machado arrisca tudo. Só a vitória interessa. Sai um médio, Vítor Gomes. Entra um avançado, Tiago Caeiro.



50' - Já corre em direção ao banco - Tiago Caeiro está pronto para entrar em campo.



48' - Belenenses entra a todo o vapor. Andric trabalha bem na grande área e cruza cisgado à baliza, mas não surge nenhum companheiro para a emenda.



46' - Tiago Caeiro é o único que prossegue com os exercícios de aquecimento atrás de uma das balizas. Deverá ser o primeiro a entrar no jogo.



22h18 - Recomeça a partida, por indicação de Vasco Santos.



22h17 - O Feirense também regressa com o mesmo onze do início da partida.



22h15 - Tiago Caeiro, Rosell e Luís Silva ficaram no relvado a realizar exercícios de aquecimento durante o intervalo. Quim Machado vai mexer, mas não é para já, uma vez que os onze que iniciaram a partida regressaram do balneário.



22h02 - Intervalo. Vantagem que se aceita do Feirense, apesar do Belenenses ter procurado sempre mais jogar próximo da baliza contrária. A formação do distrito de Aveiro só ataca pela certa e contra-ataca. Os lisboetas atacam mais, mas de forma pouco pragmática. Neste momento as duas equipas estão fora da 'final four' da Taça CTT.



45' - Mais um minuto, para compensar o tempo perdido, concede Vasco Santos.



45' - Cartão amarelo por Luís Machado, por entrada muito dura sobre Domingos Duarte. É o segundo arrancado pelo defesa central.



43' - Dado estatístico: Mais posse de bola para o Belenenses - 57 por cento, contra 43 do Feirense.



36' - Remate frouxo de Miguel Rosa, à figura. Fácil para Vaná.



33' - Pontapé de ressaca de Gonçalo Silva, com a bola a bater na defensiva feirense e o Belenenses a ganhar o terceiro pontapé de canto em apenas 2 minutos. Os lisboetas vão apertando o cerco.



31' - Livre lateral, na direita, batido por Miguel Rosa, com o guarda-redes Vaná a ficar a meio do caminho e Barge a ceder pontapé de canto.



28' - Agora foi Andric a rodar bem no interior da área da equipa de Santa Maria da Feira e a rematar de pé esquerdo, contra o corpo de Flávio. O Belenenses vai fazendo pela vida.



27' - Sturgeon surge bem no interior da área do Feirense, mas esbarrou na barreira defensiva contrária e falhou mesmo o remate.



26' - Entrada dura, fora de tempo, sobre Domingos Duarte, rende a Platiny uma cartolina amarela. É a terceira em pouco mais de 25 minutos.



24' - Cartão amarelo para João Palhinha, à terceira falta num curto período de tempo, desta feita mais dura, sobre Vítor Bruno.



16' - Remate de André Sousa, com o pé esquerdo, de meia distância, a sair muito por alto.



14' - Nova oportunidade para o Feirense, com o central Flávio a surgir livre de marcação e a cabecear à figura de Ventura.



12' - Gooooollllooooo!!! Feirense coloca-se em vantagem, através de um cabeceamento de Fabinho, após bom cruzamento do lado direito, numa jogada pura de contra-ataque.



11' - Cartão amarelo para Ícaro, por 'placar' Andric.



9' - Vítor Bruno carrega Miguel Rosa, livre perigoso para o Belenenses. É o próprio Miguel Rosa quem bate para a área, mas a defesa do Feirense afasta a bola.



7' - Falta de Sérgio Barge sobre Sturgeon, sem consequências para a baliza de Vaná.



4' - Encontro interrompido para que o guardião do Feirense, Vaná, possa receber assistência.



1' - Andric começa o encontro... fora-de-jogo.



21h15 - Vasco Santos dá autorização para o início da partida.



21h08 - Nuno Manta Santos terá ainda no banco de suplentes Peçanha, Jean Sony, Rocha, Kakuba, Tavares, Karamanos e Tchuameni.



21h07 - Também o Feirense já divulgou o seu onze inicial: Vaná; Barge, Flávio, Ícaro, Vitor Bruno, Cris, Luís Aurélio, Fabinho, Etebo, Luís Machado e Platiny.



21h02 - Já é conhecido o onze inicial do Belenenses. Quim Machado vai apostar na seguinte equipa: Ventura; João Diogo, Domingos Duarte, Gonçalo Silva e Florent; Palinha, Vítor Gomes, Miguel Rosa e Sturgeon; Andric e André Sousa.



Com início marcado para as 21h15, o Belenenses-Feirense, da 3.ª jornada do Grupo B da Taça da Liga será dirigido pelo árbitro Vasco Santos, do Porto.

E qual é o melhor onze? Não deverá andar muito longe do seguinte: Vaná; Jean Sony, Luís Rocha, Flávio e Vítor Bruno; Cris, Luís Aurélio e Fabinho; Luís Machado, Etebo e Platiny.Bem distintas são as ambições do recém-nomeado técnico principal do Feirense (depois de dois jogos como treinador interino), Nuno Manta Santos: "Apresentarei sempre o melhor onze."Com este objetivo, Quim Machado deverá apresentar um onze inicial próximo do seguinte: Ventura; João Diogo, Domingos Duarte, Gonçalo Silva e Florent; Yebda, Vítor Gomes, Benny e Sturgeon; André Sousa e Tiago Caeiro.O técnico do Belenenses está consciente de todas as contas de cabeça que terá de fazer no decorrer do jogo, mas tem uma certeza: "Queremos passar e temos de fazer primeiro o nosso papel, que é ganhar".A diferença entre golos marcados e golos sofridos - que neste caso é nula, tanto para o Belenenses como para o FC Porto - é o primeiro fator de desempate e quem marcar mais na noite desta terça-feira é que segue em frente na prova. Isto se o Moreirense não surpreender a equipa de Nuno Espírito Santos e não tirar partido da vantagem pontual de que dispõe. Nesse caso, a vitória da equipa de Quim Machado seria de todo inglória.Mas, atenção: este depender de si próprios é muito relativo, uma vez que os azuis de Belém até podem vencer o seu jogo e ficarem em terra, pois, caso o FC Porto também ganhe, à mesma hora, em Moreira de Cónegos, mas por uma diferença de golos superior, a classificação do Grupo B pode sofrer uma verdadeira revolução e serem os dragões a embarcar no expresso para o Algarve.Belenenses e Feirense cumprem esta terça-feira a derradeira jornada do Grupo B da Taça CTT com objetivos bastante distintos. Os lisboetas a dependerem apenas de si próprios para assegurarem um vaga na 'final four', que decorrerá no Estádio do Algarve, entre 25 e 29 de janeiro de 2017. O conjunto que viaja de Santa Maria da Feira sem hipóteses matemáticas de marcar presença na próxima fase da competição.