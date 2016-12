Fábio Nunes, de 24 anos, deixa a formação de Petit após ter feito apenas três jogos pela equipa tondelense: dois na Liga NOS e um na Taça CTT.

O Tondela confirmou esta segunda-feira a saída de Fábio Nunes para o Belenenses, tal como Record já tinha previamente noticiado Os beirões dizem que "entendimento entre as partes" sucedeu "após a demonstração de interesse do Belenenses", desejando sucesso ao jogador no regresso a Belém.

Autor: Luís Miroto Simões