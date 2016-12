Continuar a ler

Desempenho nesta primeira metade da temporada que despertaram o interesse de vários clubes das divisões profissionais (1.ª e 2.ª Liga).



"Confirmo que há algumas abordagens de clubes de divisões profissionais. Inclusivamente posso assegurar que já há propostas concretas para o Adul Seidi, as quais já são do conhecimento do presidente do BC Branco, como tem de acontecer sempre. O BC Branco foi o clube que apostou no Adul e a acontecer uma saída têm de ser recompensados por isso, claro. Quais são os clubes? Neste momento não posso revelar, até porque não posso colocar em causa as negociações", frisou Nuno Correia, empresário de Adul Seidi, ao Record.

Em 18 jogos realizados esta temporada Adul Seidi soma já 19 golos. Mas se olharmos apenas para o campeonato, o avançado do BC Branco veste a pele de melhor marcador de todos as séries do Campeonato Portugal Prio com 15 golos (os outro 4 foram na Taça de Portugal).Esta quarta-feira o avançado guineense, de 24 anos, bisou na vitória dos albicastrenses sobre a Naval (7-3), demonstração da excelente forma que atravessa.

Autor: André Ferreira