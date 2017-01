Continuar a ler

Mohamed Khalifa tem 21 anos e é internacional sub-20 pelo Egito, sendo esta a sua "primeira experiência fora do seu país" informa ainda o clube de Matosinhos.



"O centrocampista africano fez a toda a formação no Zamalek, um dos principais clubes do Egito, e estava a jogar no Petrojet desde o início da temporada, mudando-se agora para Matosinhos", lê-se na nota informativa sobre a dupla de jogadores que já integrou o treino matinal de hoje às ordens do técnico Daniel Kenedy.



O Leixões ocupa o 21.º e penúltimo lugar da classificação, com 17 pontos conquistados em 20 jornadas.



Mohamed Khalifa tem 21 anos e é internacional sub-20 pelo Egito, sendo esta a sua "primeira experiência fora do seu país" informa ainda o clube de Matosinhos."O centrocampista africano fez a toda a formação no Zamalek, um dos principais clubes do Egito, e estava a jogar no Petrojet desde o início da temporada, mudando-se agora para Matosinhos", lê-se na nota informativa sobre a dupla de jogadores que já integrou o treino matinal de hoje às ordens do técnico Daniel Kenedy.O Leixões ocupa o 21.º e penúltimo lugar da classificação, com 17 pontos conquistados em 20 jornadas.

A SAD do Leixões, da 2.ª Liga, anunciou esta terça-feira as contratações do avançado cabo-verdiano Tino (ex-Aljustrelense) e do médio internacional egípcio Mohamed Khalifa (ex-Petrojet, do Egito).No comunicado publicado na página oficial do clube na Internet, o Leixões informa que Cesaltino Mendes Santos (Tino), que tem 28 anos, apontou 14 golos em 18 jogos ao serviço do emblema alentejano, da série H do Campeonato de Portugal (10 no campeonato e quatro na Taça de Portugal).

Autor: Lusa