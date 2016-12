O Gil Vicente vai passar a SAD nos próximos dias e uma das pessoas que pretende comprar o clube de Barcelos volta a estar envolvido numa polémica. Gérard Lopez está a ser investigado pelas autoridades luxemburguesas por "transações financeiras suspeitas" entre algumas das suas empresas. De acordo com o jornal 'Luxemburger Wort' em causa estará uma possível lavagem de 2 milhões de euros através de um negócio entre a equipa de Fórmula 1 Lotus, um clube de futebol luxemburguês e uma empresa sediada em Hong Kong, todas elas pertencentes a… Gérard Lopez. É precisamente esta empresa asiática, através de uma estrutura com base em Inglaterra, que pretende adquirir o Lille, de França. E possivelmente o Gil Vicente…Recorde-se que esta não é a primeira vez que o magnata surge envolvido numa enorme polémica. O prestigiado The Guardian escreveu, em agosto, que Gérard Lopez doou 400 mil libras ao Partido Conservador britânico o que levantou muitas preocupações sobre os planos do partido para limitar os fundos offshore.Para além do luxemburguês, o grupo inglês Ocean Holding também fez uma proposta concreta para comprar a SAD do Gil Vicente e até já escolheram Dito como futuro diretor desportivo.

Autor: Ricardo Vasconcelos