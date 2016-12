O autocarro do Amarante foi apedrejado logo após o triunfo em Felgueiras (1-0), em jogo da Série B do Campeonato Portugal Prio. A comitiva ainda não estava na viatura, que se encontrava estacionada no parque do estádio Dr. Machado de Matos. "A ameaça já tinha sido feita antes do jogo. O problema aqui são as expectativas altas que as pessoas têm e depois ficam desiludidas. É a azia. Ficamos tristes porque o jogo foi bom", explicou António Duarte, presidente do Amarante, a. Um adepto do Felgueiras foi detido e houve incidentes entre as claques no final.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto