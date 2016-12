Augusto Inácio abordou a derrota sofrida este sábado na receção ao Arouca dizendo que a equipa entrou mal na partida e assumindo a responsabilidade do desaire."É fácil entender a nossa derrota. Uma entrada desconcentrada no jogo, em que demos praticamente dois golos de avanço ao adversário e não soubemos aproveitar as nossas oportunidades. Ainda não encontrámos, ou eu ainda não consegui, a melhor forma de passar a mensagem de que isto não é futebol de salão ou futebol de praia, é 11 contra 11 e os adversários também querem e jogam para ganhar. A equipa entrou de uma forma que eu não esperava. Isto tem de mudar. Há aqui uma grande falta de concentração. Mas não descuro a minha responsabilidade nesta derrota", começou por dizer o treinador.Inácio disse ainda que as estatísticas contam pouco e pediu mais mentalidade competitiva: "O Arouca é uma equipa experiente e organizada. Não interessa se fizemos 40 ou mais remates e se temos 60 por cento ou mais de posse de bola. Interessa a eficácia. Há que trabalhar com mais concentração e com mentalidade competitiva".

Autores: Lusa e Luís Miroto Simões