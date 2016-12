O Feirense só deverá oficializar o próximo treinador depois da deslocação ao Estádio do Dragão, sendo que o registo imaculado de Nuno Manta Santos nos três encontros em que teve de assumir interinamente o comando técnico da equipa principal conhece amanhã o verdadeiro teste de fogo, já que os fogaceiros nunca conseguiram pontuar em casa de um dos grandes, isto em 16 tentativas que acabaram em derrota.Trata-se de um obstáculo histórico que compromete a motivação e cria dificuldades a um timoneiro que, numa altura em que Paulo Sérgio está nas cogitações da SAD, se encontra a prazo.Apesar de tudo, Nuno Manta Santos apresenta-se como um verdadeiro talismã para o Feirense, tendo ganho força por via dos triunfos obtidos na época 2012/13, frente a U. Madeira (3-1) e Moreirense (1-0), respetivamente para a 2ª Liga e Taça CTT, na primeira vez que tomou as rédeas da equipa principal, o que aconteceu entre a saída de Bruno Moura e a entrada de Quim Machado. Essa produtividade máxima teve também reflexos na recente partida frente ao Paços de Ferreira, para o campeonato, já após a saída de José Mota, e cujo triunfo (2-0) colocou um ponto final na nefasta sequência de nove jogos sem vitórias. Um currículo notável, mas ainda sem expressão nas visitas aos principais candidatos ao título, onde o registo de 16 derrotas em outras tantas partidas, bem como o saldo desastroso de 7-60 em golos nesses encontros, traduz bem o bloqueio fogaceiro.

Autor: Pedro Malacó