A SAD flaviense tem garantido um contrato de renovação com Rafael Assis válido até 2019, elevando a sua cláusula de rescisão para a fasquia dos 2 milhões de euros. O objetivo é garantir que o brasileiro fique até ao final da época.

Uma manobra de antecipação dos responsáveis transmontanos para evitar uma surpresa, dado que o brasileiro, de 26 anos, terminava a sua ligação ao Chaves no final do campeonato em curso e já podia, legalmente, discutir o seu futuro com outros emblemas.

Recorde-se que Assis, depois de ter sido uma unidade fulcral na subida dos transmontanos, também está a ser uma das revelações da Liga. Uma linha de continuidade em ano de estreia no principal patamar do nosso futebol que tem despertado o interesse de vários clubes. Cobiça, de resto, que também acelerou a movimentação dos flavienses, na medida em que um dos objetivos desta prorrogação também é o de colocar um ponto final na especulação sobre a saída de Rafael Assis já este mês. Após o regresso de Battaglia à Pedreira, o Sp. Braga mostrou-se disposto a chegar aos 700 mil euros para garantir a contratação de Assis, satisfazendo dessa maneira um desejo de Jorge Simão. Uma investida revelada por Record. Só que o Chaves mostrou-se intransigente, precisamente por ter um trunfo na manga. Para além dos bracarenses, o nosso jornal sabe que Assis também está a ser seguido por clubes de Espanha e França que podem avançar, no verão, com propostas do valor da nova cláusula de rescisão. "Tudo o que se tem dito é pura especulação", adiantou uma fonte da SAD transmontana a Record, sobre a agitação em torno do médio, garantindo ainda que "Assis não vai sair no mercado de inverno. Isso é uma certeza. No final da época logo se verá o que vai acontecer..."

Autor: Paulo Silva Reis