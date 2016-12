O Arouca utilizou a sua conta de Facebook para, já de madrugada, expressar a sua indignação perante um lance ocorrido no duelo com o V. Guimarães, no qual alegam ter ficado por assinalar um penálti a seu favor. Na publicação partilhada naquela rede social, o clube presidido por Carlos Pinho recorda que, em 15 jornadas, não teve nenhum castigo máximo a seu favor - o que apelida de "caso raro" -, lançando a questão: "O que será necessário para ser assinalada grande penalidade?".

Autor: Fábio Lima