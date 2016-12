António Folha é o novo treinador do FC Porto B, anunciaram os dragões no seu site oficial. O antigo extremo sucede assim a José Ferreirinha Tavares, que passa a ser o coordenador técnico da Formação. Por seu turno, João Brandão, que era o adjunto dos 'bês', assume o lugar de timoneiro dos juniores portistas, que era ocupado precisamente por Folha.Segundo o clube portista, "as mudanças têm efeito imediato e inserem-se num plano que se perspetivava para a próxima época, mas que, desta forma, começa desde já a funcionar para depois, em 2017/18, seguir em velocidade de cruzeiro."