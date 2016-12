António Filipe lamentou a derrota desta segunda-feira no Dragão, mas realçou a exibição dos flavienses."Sabemos que é muito difícil jogar neste estádio. Tentámos contrariar o poderio do FC Porto, mas foi difícil. Saímos de cabeça erguida. Temos de agradecer aos fantásticos adeptos que vieram aqui. Entramos sempre para ganhar, sempre a pensar que é possível", referiu à Sport TV.O guarda-redes abordou depois o momento do grupo após a saída de Jorge Simão e a chegada de Ricardo Soares: "Temos um grupo fantástico e foi com união, querer e vontade que conseguimos fazer aqui uma boa exibição. [Temos] um novo treinador, vamos esperar para ver. Por mim vou trabalhar no máximo para conseguir sempre a titularidade".

Autores: Eugénio Queirós e Luís Miroto Simões