O Estádio João Cardoso recebeu esta terça-feira a visita de uma equipa da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) antes do treino, segundo informou o próprio clube beirão.Todo o plantel do técnico Petit foi sujeito ao controlo antidoping, ação que acabou por atrasar em quase duas horas o início da sessão de trabalho.O próximo compromisso oficial do Tondela é só a 8 de janeiro, com a receção ao Arouca para a Liga NOS, uma vez que a equipa já não está na Taça CTT.

Autor: Luís Miroto Simões