Os adeptos do Feirense fizeram circular, durante a manhã desta terça-feira, nas redes sociais a petição pública intitulada "Nuno Manta Santos a treinador do Feirense", num documento que tem como principal fundamento as qualidades do técnico."É competente, trabalhador, sério e ama o clube. Não percamos mais tempo na luta pela manutenção", lê-se na apresentação da petição pública, que já foi assinada por cerca de 70 adeptos.Nuno Manta Santos é, para já, dado como interino no comando técnico da equipa e o clube já confirmou que no jogo com o FC Porto de quinta-feira, a contar para a segunda jornada do grupo B da Taça CTT, o treinador continuará a orientar a equipa.Não é a primeira vez que o treinador se encontra nesta situação, já que, em 2012, Nuno Manta Santos substituiu os treinadores Henrique Nunes e Bruno Moura, que iniciaram a época na 2.ª Liga e o resultado foi de duas vitórias, diante do Moreirense e do U. Madeira.O treinador, que substituiu no cargo José Mota, faz na quarta-feira a antevisão ao jogo com o FC Porto para a Taça CTT, em conferência de imprensa com início às 12H30.