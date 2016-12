Continuar a ler

Um jogo entre duas equipas em posição pouco confortável na classificação e em que a vontade de pontuar condicionou o futebol praticado, que esteve longe de ser de boa qualidade, com a história do jogo a resumir-se aos golos e aos lances das grandes penalidades.O Ac. Viseu adiantou-se no marcador aos 23', num lance em que o árbitro Artur Soares Dias considerou faltosa uma carga na área sobre Moses. Bura, encarregue da marcação, permitiu a defesa de Vítor Braga, mas, na recarga, não desperdiçou e colocou o Académico na frente.Foi curta a vantagem da equipa de Francisco Chaló, já que, aos 26', Feliz aproveitou uma saída em falso do guarda-redes Rodolfo e limitou-se a empurrar para o fundo da baliza deserta.Já nos instantes finais da primeira parte, nova grande penalidade, a punir mão na área do Famalicão. Bura, na conversão, atirou forte, mas muito por cima da baliza.Na segunda parte, o jogo praticamente não teve oportunidades de golo com apenas duas situações para o Famalicão, aos 73', através de um remate perigoso de Mendes, e aos 90+3 minutos, num livre que passou perto da barra da baliza de Rodolfo.Jogo disputado no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.Ac. Viseu - Famalicão, 1-1Ao intervalo: 1-1Marcadores:1-0, Bura, 23'1-1, Feliz, 26'Rodolfo, Tomé, Bruno Miguel, Bura, Stephane, Capela, Moses (Zé Paulo, 58'), Bruno Loureiro, Luisinho (Tiago Borges, 69'), Carlos Eduardo e Sandro Lima (Zé Pedro, 86')Diogo Freire, Tiago Gonçalves, Paná, Yuri, Tiago Borges, Zé Paulo e Zé PedroFrancisco ChalóVítor Braga, Joel Monteiro, Vilaça, Nuno Diogo, Jorge Miguel, Fred Lopes, Mércio (Perre, 64'), Diogo Cunha (Nailson, 80'), Kisley (Mendes, 72'), Feliz e CarlãoGabriel, Nailson, Chico, Dani, Mendes, Correia e PerreNandinhoArtur Soares Dias (AF Porto)cartão amarelo para Tomé (31'), Nuno Diogo (38'), Vítor Braga (44'), Bura (45'), Joel (45'), Mércio (50') e Carlos Eduardo (75')Cerca de 400 espetadores