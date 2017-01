O plantel do Belenenses enfrenta esta semana um desafio aliciante: tentar chegar às meias-finais da Taça CTT, algo inédito na história do clube. Nas nove edições anteriores, nunca os azuis estiveram tão perto de chegar a uma fase tão adiantada da prova.

Para conseguirem ficar na história do clube os homens de Quim Machado não dependem apenas do triunfo na receção ao Feirense, embora essa seja também uma condição fundamental. Por outras palavras: se não vencer o Feirense, o Belenenses está fora da ‘final-four’. O mesmo acontece se o FC Porto perder com o Moreirense, ou seja, para os azuis passarem, os cónegos não podem vencer.

Então, o que precisa de fazer o Belém para chegar à meia-final? Antes de mais, precisa de vencer. Depois disso, existem várias combinações para o apuramento, a saber: se o Moreirense-FC Porto terminar empatado, o Belenenses tem de vencer por dois golos. Nesse caso, terminará em igualdade com os cónegos, mas com melhor diferença de golos. Se os dragões ganharem no terreno do Moreirense, o Belém só precisa de vencer o Feirense pela mesma diferença de golos. Nesse caso, os dois clubes ficarão com cinco pontos e a mesma diferença de golos, mas com o Belenenses com mais marcados, visto que já tem três e o FC Porto apenas um.

Autor: Miguel Amaro