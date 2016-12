Fernando Santos explicou de que forma é que Cristiano Ronaldo consegue manter-se no topo ano após ano: genialidade associada à ética de trabalho. Para o selecionador nacional - que à imagem do capitão também foi distinguido como o melhor, no caso treinador, do Mundo no Dubai, nos Globe Soccer Awards -, o avançado reúne os dois aspetos e uma tremenda vontade de vencer."Cristiano Ronaldo é louco, fantástico. Apenas tem um objetivo: ganhar, ganhar e ganhar. E por isso trabalha tanto. Tem um programa só para ele diariamente. É o melhor do Mundo mas, mais importante do que isso, é meu amigo. É um génio e para se ser um génio é preciso talento mas também trabalho. Ter um e não o outro impossibilita-te de ser um génio. E o Ronaldo é um génio", referiu Santos numa entrevista ao 'The National', dos Emirados Árabes Unidos.O posicionamento cada vez mais central de CR7 no ataque também mereceu um comentário de Fernando Santos: "É normal. Trinta e um anos não são 20. Aos 32 ou 33 anos tens de te aproximar da área e mudar algumas coisas. Esta é a coisa mais importante que Cristiano deve entender."

Autor: João Socorro Viegas