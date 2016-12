Quando entrou na Luz, para o jogo da 14ª jornada, o Sporting tinha a liderança da Liga ao alcance; uma semana depois, consumada a derrota com o Sp. Braga, a equipa desceu para o 4º lugar da tabela, com uma distância já considerável do Benfica: 8 pontos. Em Alvalade, depois das queixas sobre a arbitragem no dérbi, os leões perderam com os bracarenses, liderados transitoriamente por Abel Ferreira, treinador que iniciou a carreira de verde e branco equipado e que foi demitido dasfunções. Mas a desfeita maior terá sido mesmo a de Wilson Eduardo, o irmão de João Mário, também ele formado em Alcochete, que fez a desfeita de marcar o golo da vitória, lançando a ex-equipa numa situação não definitiva mas muito complicada. Os minhotos cometeram uma proeza que, nesta temporada, só foi conseguida por B. Dortmund e Real Madrid.Quem não desperdiçou a oportunidade para somar mais 3 pontos foi o líder. O Benfica venceu no Estoril (1-0), num jogo em que, depois de várias ocasiões desperdiçadas, sofreu muito para assegurar a vitória. O FC Porto, que tem um jogo a mais, com o Marítimo, somou a quinta vitória seguida, frente ao Chaves, o que deixa os dragões, momentaneamente, a 1 ponto da liderançaA jornada confirmou ainda os bons momentos de V. Guimarães (apanhou o Sporting) e Rio Ave (quatro vitórias em outros tantos jogos com Luís Castro), que se acomodaram na zona superior da tabela. Saliência para a vitória do Arouca em Moreira de Cónegos por números expressivos (4-1).

Autor: Rui Dias