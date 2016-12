O União da Madeira goleou esta sexta-feira a sua equipa B por 4-0, num encontro de preparação, disputado no Complexo Desportivo do clube, na Camacha.Com golos dos reforços Flávio Silva (2) e Luís Carlos a que se juntou outro do ganês Kwame N'Sor, a equipa do União da Madeira, agora orientada por José Viterbo, venceu a sua formação B, que lidera o campeonato regional.O União da Madeira ocupa o 17.º lugar na II Liga, com 22 pontos, jogando a 8 de janeiro, pelas 15:00 horas, com o Leixões, no estádio do Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava, em jogo a contar para a 21.ª jornada.

Autor: Lusa