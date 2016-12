Continuar a ler

Segue-se o sorteio das meias-finais...Ficam assim definidos os jogos dos quartos de final:Sai mais um jogo, o Estoril-Académica!Agora é a vez do Chaves, que eliminou o FC Porto na última ronda. Vai defrontar o Sporting!Sai o Benfica. Vai jogar em casa diante do Leixões!Sai o primeiro clube... é o Sp. Covilhã! Vai jogar com o V. Guimarães!Carolina Mendes, vencedora de duas Taças de Portugal pelo 1.º de Dezembro, e Miguel, vão ajudar no sorteioTem início a cerimónia. Explica-se a mecânica do sorteioBenficaChavesEstorilSportingV. GuimarãesAcadémicaCovilhãLeixõesO sorteio dos quartos de final e das meias-finais da Taça de Portugal arranca às 15 horas na Cidade do Futebol, em Oeiras, com Benfica e Sporting como cabeças de cartaz.Já sem o vencedor, Sp. Braga, e o finalista vencido da última edição, FC Porto, o campeão português Benfica e o Sporting surgem como os grandes candidatos à conquista do título da Taça de Portugal.Além de águias e leões, estarão presentes no sorteio mais três equipas da Liga NOS - Chaves, Estoril e V. Guimarães.São três os representantes da 2.ª Liga ainda em prova, com o destaque para o Sporting da Covilhã, que eliminou o Sp. Braga, e para o Leixões, 'carrasco' do Tondela, com a Académica a fechar o lote de clubes presentes no sorteio.Os quartos de final disputam-se de 17 a 19 de janeiro, enquanto a primeira mão das meias-finais está prevista para 1 de março e a segunda para 5 de abril.