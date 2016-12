Continuar a ler





A app está disponível para iPhone, podendo descarrega-la na Apple Store, e tem um custo mensal de 1,99€. Mas claro, facilmente pode ‘cobrir’ esse valor investido.



Portanto, quem decide a sua riqueza é… a sua vontade. Mas não nos diga que existe melhor que ficar fit e enriquecer ao mesmo tempo. Essa combinação perfeita é que É de Homem!

É mesmo verdade, acredite! A Runister é a aplicação onde pode trocar quilómetros… por euros. Trocando por miúdos, se for um ‘maluquinho’ das corridas, rapidamente pode ficar com a carteira bem recheada para a Passagem de Ano.Vamos lá traduzir o que queremos dizer: antes de mais, a Runister dá-lhe um primeiro desafio. Tem de fazer dez corridas, cada uma de apenas um quilómetro, para poder ter a app disponível para compra. E calma, não existe nenhum limite de tempo, pode demorar uma hora, um dia, uma semana – já percebeu a lógica – a completar este primeiro passo. Porém, só poderá fazer até dois quilómetros por dia.Depois vem a parte ainda mais divertida. Vai entrar num jogo, com sete níveis. Em cada um há um número mínimo de quilómetros a completar: se os conseguir fazer, é recompensado… com dinheiro! Cada quilómetro traduz-se num ‘runnie’, uma espécie de unidade monetária que pode trocar por euros. Mais simples que isto, não dá.