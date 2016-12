Continuar a ler





Mas Ronaldo tinha outra ideia em mente, ora veja a lista:



Mariano - Audi Q7 3.0 TDI 373 CV



Danilo - Audi RS 6 4.0 TFSi 605 CV



Rubén Yáñez - Audi Q7 3.0 TDI Sport 272 CV



Fábio Coentrão - Audi Q7 3.0 TDi 373 CV



Kiko Casilla - Audi Q7 3.0 TDI Sport 272 CV



Raphael Varane - Audi Q7 3.0 TDI Sport 272 CV



Marco Asensio - Audi Q7 3.0 TDI Design 373 CV



Casemiro - Audi A7 Sportback 3.0 BiTDi 326 CV



Nacho Fernández - Audi SQ7 4.0 TDI 435 CV



James Rodríguez - Audi RS 7 4.0 TFSI 605 CV



Isco - Audi Q7 3.0 TDI Sport 272 CV



Daniel Carvajal - Audi SQ7 4.0 TDI 435 CV



Keylor Navas - Audi RS 7 4.0 TFSI 605 CV



Marcelo - Audi Q7 3.0 TDI Design 272 CV



Luka Modric - Audi Q7 3.0 TDI Sport 272 CV



Karim Benzema - Audi RS 6 4.0 TFSI 605 CV



Toni Kroos - Audi Q7 3.0 TDI Sport 272 CV



Mateo Kovacic - Audi Q7 3.0 TDI Sport 272 CV



Álvaro Morata - Audi Q7 3.0 TDI Sport 272 CV



Gareth Bale - Audi Q7 3.0 TDI Sport 272 CV



Pepe - Audi SQ7 4.0 TDI 435 CV



Lucas Vázquez - Audi Q7 3.0 TDI Sport 272 CV



Cristiano Ronaldo - Audi RS 6 4.0 TFSI 605 CV



Sergio Ramos - Audi S8 plus 4.0 TFSi 605 CV



Zinedine Zidane - Audi RS 6 4.0 TFSI 560 CV

Depois de o plantel do Barcelona ter recebido prendas antecipadas da Audi, foi a vez do Real Madrid também ter a oportunidade de se ‘mimar’. Até no que toca aos carros a rivalidade está presente…Ora, uma vez que ambos os clubes assinaram contratos de patrocínio com a marca alemã, a recompensa foi direitinha para os jogadores, sendo que cada um recebeu um Audi à sua escolha, pronto a estrear. Porque aumentar a coleçãoEnquanto o Barcelona levou, no total, 22 carros para casa, o Real Madrid decidiu acrescentar mais três a essa conta, sendo que a escolha mais popular foi o todo-terreno Audi Q7.