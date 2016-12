Continuar a ler









Para além de ser conhecido como um dos grandes tecnicistas portugueses, Ricardo Quaresma também é apelidado de 'Mustang', alcunha que ganhou quando dava os primeiros passos no futebol, então ao serviço do Sporting.Logo, é apenas lógico que o internacional português tenha adicionado um... Ford Mustang GT à sua coleção de carros. O craque português, de 33 anos, partilhou a foto na sua conta oficial de Instagram, visivelmente satisfeito com a nova adição."Minha nova máquina", escreveu o extremo, atualmente nos turcos do Besiktas. Uma revelação feita poucas horas após ter também partilhado a . Porque inovar