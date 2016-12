Continuar a ler





O incidente, supostamente ocorrido na madrugada de 25 de dezembro, veio a público, devido a uma notícia publicada na imprensa argentina, que especula sobre se este epísódio, envolvendo um futebolista que já assumira "ser cada vez mais perigoso" viver em Buenos Aires, não poderá ter um peso determinante na decisão de Tévez sobre o seu futuro.



"As suas repetitivas frases sobre que a vida na Argentina não é fácil parecem precipitá-lo na decisão de deixar o país, para ir viver para a China e seguir a sua carreira desportiva no continente asiático. O certo é que entre quarta e quinta-feira, Carlitos comunicará a sua decisão", escreve esta terça-feira o diário argentino 'Ole'.

O casamento de Carlos Tévez com Vanessa Mansilla, que decorreu, durante três dias, na paradisíaca estância de Carmelo, no Uruguai, tinha tudo para constituir o final feliz de um conto de fadas. Porém, um incidente inesperado fez com que o sonho não fosse assim tão perfeito.Na último dia da boda, o avançado do Boca Juniors, que tem em mãos uma proposta milionária do futebol chinês, foi informado que a vivenda onde mora, em San Isidro, Buenos Aires, Argentina, fora assaltada e o seu interior completamente remexido.É aqui que entra a vertente James Bond do casamento de Carlitos com Vanessa. O Apache meteu-se num helicóptero e voou de imediato do Uruguai para a Argentina, para verificar em condições tinha ficado a residência. O prejuízo não terá sido muito elevado, uma vez que o dianteiro, de 32 anos, optou por não apresentar queixa às autoridades.

Autor: João Lopes