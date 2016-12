Continuar a ler





"É um momento histórico para o concelho de Valongo, que após esta doação e durante o ano de 2017 passará a dispor de um equipamento público para a prática do futebol com relvado sintético em cada uma das suas cinco freguesias quando em 2013 havia um único", refere o presidente da autaquia de Valongo, José Manuel Ribeiro.



O autarca avança que no próximo ano será instalado um relvado sintético neste estádio, que ficará também à disposição das escolas e da população do concelho.



A decisão de passar definitivamente o estádio de Campo para esfera pública foi tomada por unanimidade pela vereação numa reunião de câmara decentralizada que decorreu na noite de 15 de dezembro em Campo.



A câmara de Valongo também deliberou por unanimidade atribuir a medalha de Valor Desportivo ao Sporting Clube de Campo.



Em comunicado a autarquia destaca "os relevantes serviços da coletividade com 85 anos de história, não só ao nível desportivo, mas também nas vertentes social e cultural".

