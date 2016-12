Continuar a ler





"Fomos retirados muito depressa, foi uma histeria, a polícia gritava e dizia às pessoas para sair", disse Andy Martin, 16 anos, que estava na loja no momento.

A Trump Tower, em Nova Iorque, foi evacuada esta terça-feira por ter sido encontrada uma mochila suspeita no interior, informou a polícia, acrescentando que, após inspeção, se revelou conter apenas brinquedos. Um vídeo filmado por um transeunte e colocado no Twitter mostrava pessoas a correr pela entrada do edifício em direção às saídas.Um porta-voz do Departamento de Polícia de Nova Iorque, Stephen Davis, informou que o pacote foi encontrado perto da entrada de uma loja da Nike no edifício. A brigada de minas inspecionou a mochila e levantou o alerta pouco depois das 17 horas (22 horas em Lisboa).Donald Trump, presidente-eleito dos Estados Unidos, vive na Trump Tower e tem lá os seus escritórios, mas não estava no local no momento por estar a passar as festas numa propriedade que tem na Florida.

Autor: Lusa