O futuro presidente dos Estados Unidos termina a mensagem com a palavra "amor".



Trump vai passar a passagem de ano de 2016 para 2017 na sua propriedade Mar-a-Lago Club em Palm Beach, no estado norte-americano da Florida, numa festa privada com centenas de convidados, incluindo o ator Sylvester Stallone.



Depois de nas eleições presidenciais de novembro ter vencido contra a democrata Hillary Clinton, Trump está a três semanas de tomar as rédeas de um país dividido.

O presidente eleito dos Estados Unidos da América, Donald Trump, desejou este sábado um feliz Ano Novo, estendendo o desejo mesmo aos seus "muitos inimigos".Trump, que assumirá a presidência dos Estados Unidos a 20 de janeiro, transmitiu estes desejos através da rede social Twitter, que usa frequentemente para passar mensagens."Feliz Ano Novo a todos, incluindo aos meus muitos inimigos e aos que se bateram contra mim e perderam", escreveu Donald Trump, acrescentando que os seus oponentes não sabem agora "o que fazer".

Autor: Sandra Lucas Simões