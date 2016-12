Continuar a ler





Foram ainda detidas 28 pessoas em flagrante delito, 16 das quais por condução sob o efeito do álcool, seis por condução sem habilitação legal, três por tráfico de droga e uma por permanência ilegal em território nacional.



No âmbito das operações, a GNR apreendeu ainda 112 doses de haxixe e uma arma branca.





Três mortos e mais de 700 infrações ao trânsito são o resultado de um conjunto de operações que a GNR levou a cabo, em todo o país, entre as 20 horas de sexta-feira e as 8 horas deste sábado.Em comunicado, a GNR indica que as operações visaram a fiscalização rodoviária e a prevenção e combate à criminalidade violenta, entre outras, tendo-se registado três mortos, dois feridos graves e 26 ligeiros num total de 83 acidentes registados.No trânsito, a GNR detetou ainda 791 infrações, das quais 372 por excesso de velocidade, 38 por conduzirem sob o efeito de álcool e 26 por uso indevido do telemóvel enquanto conduzia.

Autor: Lusa