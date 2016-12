Continuar a ler





O sismo foi sentido pelas 11:22 horas locais (14:22 TMG) e o seu epicentro localizou-se a 28 quilómetros a sudoeste de Quellón, na ilha de Chiloé, e a 1,284 da capital chilena, segundo o Centro Sismológico do Chile.



O Serviço Geológico dos Estados Unidos, por seu turno, informou na sua página na "Internet" que se registou um sismo de 7,7 graus de magnitude em Quéllon.

O Centro Sismológico do Chile afirmou que o sismo sentido este domingo em Quéllon, no sul do Chile, teve uma magnitude de 7,6 graus na escala de Richter, sem ter causado vítimas ou danos materiais.O Serviço Hidrográfico e Oceanográfico da Marinha do Chile lançou, entretanto, um alerta de tsunami nesta região.Segundo a agência noticiosa Efe, muitas pessoas começaram a dirigir-se para as zonas altas da cidade, depois deste alerta.

Autor: Lusa