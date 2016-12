Continuar a ler





O empresário do músico, Michael Lippman, afirmou que George Michael morreu de um aparente ataque cardíaco, na sua casa de campo, em Goring-on-Thames, no condado inglês de Oxfordshire. O cantor foi encontrado sem vida pelo seu companheiro, o libanês Fadi Fawad.



A autópsia foi realizada esta quinta-feira.



O empresário de George Michael, um das estrelas mais reconhecidas do mundo do 'pop' nas décadas de 1980 e 1990, indicou que tanto os familiares como os amigos do músico ficaram comovidos com as "incríveis demonstrações de afeto" expressas pelos fãs do artista, após a sua morte.



O cantor londrino, cujo nome real era Georgios Kyriacos Panayiotou, vendeu mais de 100 milhões de álbuns em todo o mundo, ao longo da sua carreira.





O resultado da autópsia a George Michael, falecido no domingo, foi inconclusivo e serão realizados mais exames para estabelecer a causa da morte do cantor, anunciou esta sexta-feira a polícia.Segundo um comunicado da polícia, os resultados de mais testes só serão conhecidos dentro de várias semanas.A morte de George Michael, aos 53 anos no dia de Natal, tem sido tratada como "inexplicada, mas não suspeita", o que indica que a polícia não encontrou vestígios de crime.

Autor: Lusa