O Record vendeu em banca, em média, 38.876 exemplares por dia entre os meses de janeiro e outubro, segundo dados ontem revelados pela Associação Portuguesa para o Controlo da Tiragem. Uma quebra de 7% em relação ao mesmo período do ano anterior, sendo que esta descida é uma tendência a que praticamente nenhum título escapa. O outro jornal do segmento desportivo auditado pela APCT, ‘O Jogo’, tem uma descida acima dos dois dígitos (12%), estando agora a vender em banca uma média de 13.602 exemplares. ‘A Bola’ continua a não permitir que os seus números sejam oficialmente conhecidos. Isto quer dizer que a quota de mercado do Record sobe dos 73 para 74,1% ficando ‘O Jogo’ com os restantes 25,9%.



Na tabela geral, o nosso jornal continua a ocupar a 4.ª posição, sendo o 3.º mais vendido no que diz respeito aos diários. A liderança destacada continua a pertencer ao ‘Correio da Manhã’, que vendeu nos primeiros dez meses do ano uma média de 97.709 exemplares por dia. No 2.º lugar, embora a longa distância, surge o semanário ‘Expresso’ (69.932) e logo depois aparece o ‘Jornal de Notícias’ (42.743). O share do ‘CM’, no que respeita aos diários de informação geral, está agora nos 59,8%. O ‘Negócios’ é o único jornal que apresenta crescimento: sobe 8%.



