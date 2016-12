Continuar a ler

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está desde as 7 horas desta quinta-feira a fazer buscas domiciliárias no bairro da Ameixoeira, em Lisboa, disse à agência Lusa uma fonte daquela força de segurança.A mesma fonte disse ainda que as buscas estão a ser realizadas noutros locais da cidade de Lisboa.O Correio da Manhã adianta que a PSP está a fazer 15 buscas domiciliárias no bairro da Ameixoeira, Lisboa, numa operação relacionada com tráfico de drogas e armas.

Autor: Lusa