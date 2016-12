Continuar a ler





Andrei Karlov, que era embaixador na Turquia desde 2013, estava a discursar quando o atacante abriu fogo contra ele. Segundo testemunhas, o homem que disparou contra o embaixador russo gritou "Alepo" e "vingança" quando abriu fogo.



Moscovo confirmou a morte do embaixador devido aos ferimentos de bala e qualificou o ataque como "um ato terrorista". Os media turcos informaram que o atacante foi "neutralizado" pelas forças policiais.



Pelo menos outras três pessoas ficaram feridas no ataque, que acontece após vários protestos na Turquia para contestar o papel da Rússia na Síria.



Moscovo é um forte aliado do regime do Presidente sírio, Bashar al-Assad, enquanto a Turquia apoia a oposição que pretende derrubar o líder sírio.



O atacante entrou no Centro de Arte Contemporânea localizado na zona de Cankaya, em Ancara, envergando um fato escuro, camisa branca e gravata preta, como um agente dos serviços de segurança.



Este incidente acontece nas vésperas de uma reunião em Moscovo entre os chefes da diplomacia da Rússia, Irão e Turquia para discutir um cessar-fogo na cidade de Alepo, norte da Síria.

Recerp Tayyip Erdogan, presidente da Turquia, telefonou esta segunda-feira ao seu homólogo russo, Vladimir Putin, para informá-lo sobre o ataque que custou a vida ao embaixador russo em Ancara, referiu o porta-voz do chefe de Estado turco."O nosso Presidente telefonou ao Presidente russo Putin para dar-lhe informações sobre o ataque", declarou Ibrahim Kalin, citado pela agência noticiosa pró-governamental Anadolu.O representante diplomático de Moscovo na Turquia, Andrei Karlov, foi abatido esta segunda-feira a tiro por um homem, já identificado como elemento das forças policiais turcas, durante uma exposição de fotografia na capital turca.

Autor: Lusa