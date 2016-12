Continuar a ler





Através da mesma rede social, a polícia diz que "não há indícios de um vínculo do autor com o Estado Islâmico" (EI).



A procuradoria número IV, dedicada a crimes violentos, e a Polícia do cantão de Zurique tinham assumido a investigação do tiroteio, que ocorreu na segunda-feira quando um homem armado entrou pelas 16H30 (hora de Lisboa) no centro islâmico, onde estavam reunidas várias pessoas para rezar, principalmente magrebinos, somalis e eritreus.



O atirador disparou várias vezes contra as pessoas no interior do centro.



Três pessoas, de 30, 35 e 56 anos, ficaram feridas, o mais novo dos quais com maior gravidade.



Os três feridos estão hospitalizados.

O atirador que feriu três pessoas num centro de oração muçulmano em Zurique foi encontrado morto, anunciou a polícia do cantão suíço no Twitter."Uma pessoa encontrada morta na zona do local do crime pode estar associada ao crime", disse a polícia do cantão de Zurique, acrescentando que as buscas foram abandonadas.Numa outra mensagem publicada no Twitter, a polícia acrescenta: "partimos do facto de que a pessoa encontrada morta é o autor do tiroteio no centro islâmico de Zurique"

Autor: Lusa