Um homem armado feriu pelo menos três pessoas perto de um centro islâmico em Zurique, cidade da Suíça, anunciou um agente da polícia local.De acordo com a mesma fonte, que pediu para não ser identificada, a polícia cercou a zona, em busca do autor do tiroteio, que está a monte. A mesma fonte adiantou ainda que os feridos são adultos.Os feridos foram encontrados numa rua onde se situa um centro islâmico, mas a polícia escusou-se a confirmar se o ataque visava esse local, perto da principal estação de Zurique.

Autor: Lusa